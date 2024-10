O Irã suspendeu todos os voos de seus aeroportos a partir das 21h deste domingo, 6 (14h30, no horário de Brasília), com a previsão de retomada apenas às 6h da manhã de segunda-feira, 7, segundo informou a mídia estatal iraniana. A decisão foi justificada por "restrições operacionais", sem detalhes adicionais sobre as causas ou quais aeroportos e rotas foram impactados.