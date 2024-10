Os integrantes da banda britânica One Direction afirmaram, nesta quinta-feira (17), que estão "completamente devastados" pela morte de seu colega Liam Payne, que caiu de seu quarto no terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. Segundo o Ministério Público (MP) argentino, havia "destruição", álcool e supostos entorpecentes no local quando a polícia chegou.