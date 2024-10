O Hezbollah lançou uma saraivada de foguetes contra a região central de Israel nesta terça-feira, dia 22. A ofensiva disparou sirenes que alertam para ataques aéreos em áreas populosas, mas não causou danos aparentes. As forças israelenses informaram que cinco projéteis foram disparados do Líbano e que a maioria foi interceptada pelo sistema de defesa antimísseis. Um artefato caiu em uma área aberta. Fonte: Associated Press.