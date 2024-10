América Latina

Ex-presidente boliviano Evo Morales diz ter sido alvo de ataque a tiros

Vídeo publicado pelo líder da oposição nas redes sociais mostra o carro em que ele estava com marcas de disparos no vidros. Motorista do veículo ficou ferido

27/10/2024 - 10h47min Atualizada em 27/10/2024 - 11h46min