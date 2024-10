A Coreia do Norte enviou cerca de 10.000 soldados à Rússia para treinar e lutar na Ucrânia "nas próximas semanas", informou o Pentágono nesta segunda-feira, 28, em uma ação que, segundo os líderes ocidentais, intensificará a guerra de quase três anos e abalará as relações na região do Indo-Pacífico.