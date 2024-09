Ryan Wesley Routh, de 58 anos, preso no domingo (15) suspeito de planejar uma tentativa de assassinato contra Donald Trump, expressou o desejo de lutar pela Ucrânia na guerra contra a Rússia em diversas publicações no X (antigo Twitter). Desde que a guerra no Leste Europeu começou, em fevereiro de 2022, Routh tentou organizar uma legião de combatentes estrangeiros para viajar a Kiev.