O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, discursou na Assembleia-Geral da ONU pela primeira vez desde o início da guerra no Oriente Médio. Com uma assembleia esvaziada após a retirada de delegações em protesto, Netanyahu repetiu que vai continuar a campanha para destruir a milícia xiita Hezbollah, no Líbano, e ameaçou o Irã. "Se vocês nos atacarem, nós os atacaremos", declarou.