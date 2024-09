O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, disse que não irá a Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) devido aos "contínuos atos de violência" de Israel. O gabinete de Mikati informou que ele faria um discurso no fim deste mês nas Nações Unidas, mas agora ele discutirá os movimentos diplomáticos do país com o ministro das Relações Exteriores, Abdallah Bouhabib, que está atualmente em Nova York.