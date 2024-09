Em seu primeiro discurso na Assembleia-Geral da ONU desde que se tornou presidente do Irã, Masoud Pezeshkian disse nesta terça-feira, 24, que Teerã está pronta para "se envolver" no acordo nuclear de 2015 e pediu aos Estados Unidos que iniciem uma nova era nas relações com o Irã. Em seu discurso, Pezeshkian ainda fez duras críticas às ações de Israel em Gaza e no Líbano, a quem acusou de crimes contra a humanidade.