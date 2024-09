O pai de um adolescente de 14 anos acusado de atirar e matar quatro pessoas em uma escola da Geórgia, nos Estados Unidos, foi preso na quinta-feira, 5, por ligação direta com o ataque. Colin Gray, de 54 anos, é acusado de ter permitido que o seu filho tivesse uma arma e deve responder por homicídio involuntário e homicídio em segundo grau, de acordo com o diretor do Gabinete de Investigação da Geórgia, Chris Hosey.