O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, 24, que o Brasil insiste em padrões mínimos de tributação global para reduzir a desigualdade. As declarações do petista foram dadas durante a abertura do Debate Geral da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Ele também defendeu maior participação de países em desenvolvimento na direção do Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial.