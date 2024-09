O provável novo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, deve convocar uma eleição parlamentar para 27 de outubro, assim que assumir o cargo, na terça-feira, 1º de outubro. Ele foi escolhido como líder do Partido Liberal Democrata na sexta-feira, 27 e também recebeu a garantia para suceder Fumio Kishida, já que a coalizão do partido controla o parlamento japonês.