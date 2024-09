Na Suécia, 'rainha do lixo e mais 10 vão a julgamento por 'abandono' de 200 mil t de resíduos

A Suécia deu início, na última terça-feira, 3, ao julgamento do que é considerado o "maior crime ambiental da história do país". Bella Nilsson, empresária autodenominada a "rainha do lixo" da Suécia, e outras dez pessoas são acusadas de "crime ambiental agravado". Bella foi presidente-executiva da empresa de gerenciamento de resíduos NMT Think Pink, que é acusada de despejar ou aterrar ilegalmente montanhas de resíduos, calculadas em cerca de 200 mil toneladas (t), em 21 locais entre 2015 e 2020. As informações são da BBC.