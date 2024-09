Uma das maiores pepitas de âmbar conhecidas no mundo até agora, avaliada em cerca de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,1 milhões), foi usada como peso de porta por décadas na casa de uma mulher na Romênia. A peça de 3,5 kg foi encontrada em um riacho e ninguém percebeu o seu valor, nem mesmo ladrões que invadiram e assaltaram a casa, segundo a imprensa romena. As informações são de reportagem do El País.