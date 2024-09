Macron defende promoção do Brasil a assento de membro permanente do Conselho de Segurança

O presidente da França, Emmanuel Macron, reforçou nesta quarta-feira, 25, o apoio à inclusão do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Atualmente, o posto é reservado a um grupo de cinco países: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Durante discurso na Assembleia Geral da ONU, Macron defendeu a expansão do órgão para adicionar também Alemanha, Japão e Índia, além de dois assentos para nações africanas.