O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira, 25, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Lula está em Nova York, nos Estados Unidos, onde participou da abertura da Assembleia Geral da ONU. Eles discutiram a escalada dos conflitos no Oriente Médio e a guerra entre Rússia e Ucrânia.