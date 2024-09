O líder interino do Hezbollah, Naim Kassem, prometeu em seu primeiro discurso desde a morte do líder, Hassan Nasrallah, que continuará lutando contra Israel e disse que o grupo xiita libanês está pronto para defender o Líbano, em fala televisionada nesta segunda-feira, 30. Kassem será mantido no cargo até que um novo nome seja escolhido para substituir Nasrallah.