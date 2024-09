Legitimidade do conselho da ONU encolhe cada vez que aplica duplos padrões, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma série de críticas à governança global em seu discurso na abertura da Cúpula do Futuro, em Nova York, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Por um contexto de falta de "ambição e ousadia", como classificou Lula, o presidente afirmou que a legitimidade do Conselho de Segurança da ONU "encolhe a cada vez" que o órgão aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades". A visão crítica do chefe do Executivo brasileiro aos órgãos multilaterais não é recente, já que a reforma dessas instituições é uma bandeira levantada pelo governo brasileiro inclusive na presidência do G20, que ocupa neste ano.