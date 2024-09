O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, rejeitou o acordo de cessar-fogo com o Hezbollah proposto pelos Estados Unidos depois de sofrer pressão interna de membros do seu governo, noticiou o jornal israelense Hareetz nesta quinta-feira, 26. Mais cedo, o gabinete do premiê silenciou sobre o acordo, mas declarou que as tropas estão instruídas a "lutar com força total".