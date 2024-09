Tropas israelenses invadiram o escritório da rede de notícias Al Jazeera na Cisjordânia ocupada por Israel, ordenando seu fechamento por 45 dias em uma ampliação das medidas do país contra a emissora no contexto da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza. A operação foi transmitida ao vivo pelo canal de língua árabe da Al Jazeera, mostrando soldados israelenses exigindo o encerramento das atividades do escritório.