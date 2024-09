O Exército de Israel anunciou novos bombardeios contra posições da milícia xiita radical libanesa Hezbollah no Líbano neste sábado, 21, um dia após um ataque contra um prédio no subúrbio de Beirute, capital do Líbano, que matou 16 militantes do Hezbollah, incluindo dois importantes oficiais da Força de elite Radwan.