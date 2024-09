O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou relatos de que o país teria enviado mísseis balísticos para a Rússia, conforme reportado pela Associated Press na noite de sábado. Segundo a agência estatal iraniana IRNA, o porta-voz do ministério, Nasser Kanani, afirmou neste domingo, 8, que o Irã "nunca se envolveu com a crise da Ucrânia" e apoia uma "solução política e bilateral" para o fim da guerra.