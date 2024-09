Uma explosão em uma mina de carvão no leste do Irã matou pelo menos 51 trabalhadores e feriu outros 20, segundo informações de autoridades locais. Trata-se de um dos piores desastres de mineração na história do país. O número de mortos pode aumentar nas próximas horas, já que outros continuam desaparecidos. A explosão atingiu uma mina de carvão em Tabas, cerca de 540 quilômetros a sudeste da capital, Teerã, na noite de sábado, 21.