O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, acusou Israel de buscar uma guerra ampla no Oriente Médio e alertou sobre as consequências "perigosas" dos ataques aéreos israelenses no Líbano, nesta segunda-feira, 23. Em fala para representantes da mídia, Pezeshkian disse que, embora Israel insista que não quer uma guerra mais ampla, está tomando medidas que mostram o contrário.