Denúncia apresentada

Imigrantes haitianos pedem prisão de Trump e de J.D. Vance por mentiras sobre "pets comidos"

Organização que representa a comunidade do Haiti nos Estados Unidos alega que boato aumentou o racismo e as ameaças sofridas por eles. Cidade do Estado de Ohio citada recebeu mais de 30 ameaças de bomba

24/09/2024 - 20h12min Atualizada em 24/09/2024 - 20h39min