Um homem paquistanês foi preso no Canadá nesta semana, acusado de planejar um tiroteio em massa em um centro judaico no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, no aniversário de um ano do ataque de 7 de outubro pelo grupo terrorista Hamas, que desencadeou o mais recente conflito no Oriente Médio, anunciaram as autoridades federais nesta sexta-feira, 6.