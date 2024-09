Homem é executado nos EUA mesmo após testemunha mudar sua versão e inocentá-lo

O Estado americano da Carolina do Sul executou nesta sexta-feira, 20, por meio injeção letal, Freddie Owens, que foi condenado por assassinar uma balconista de uma loja com um tiro na cabeça. A execução aconteceu dois dias após os advogados de Owens apresentaram -feira uma declaração sob juramento de Steven Golden, que havia testemunhado contra Owens, apresentou um novo depoimento, inocentando-o: "Achei que o verdadeiro atirador ou os seus associados me poderiam matar se eu o denunciasse à polícia. Ainda tenho medo disso. Mas o Freddie não estava lá", declarou Steven Golden.