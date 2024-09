Autoridades internacionais estão tentando evitar que os confrontos entre Israel e o Hezbollah evoluam para uma guerra total. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse estar trabalhando para isso e que ainda é possível uma solução diplomática ao aumento das tensões. Houve uma rápida escalada nas agressões entre israelenses e o grupo libanês após as explosões de pagers e de walkie-talkies de membros do grupo extremista no Líbano na semana passada.