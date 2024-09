Os países membros do G20, bloco que reúne as maiores economias do mundo, se comprometeram a reformar o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para alinhá-lo às realidades e demandas atuais, tornando-o mais representativo e mais transparente para todos os membros da ONU. A proposta permitiria uma melhor partilha de responsabilidades entre todos os seus membros.