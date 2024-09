Milhares de manifestantes saíram às ruas por toda a França neste sábado, 7, contra a nomeação do novo primeiro-ministro do país, Michel Barnier. O político de 73 anos, com cinco décadas de vida pública e alinhado à direita, foi nomeado pelo presidente francês Emmanuel Macron na tentativa de lidar com uma Assembleia dividida após as eleições de julho.