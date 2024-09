A Presidência da França revelou os integrantes do novo governo do país neste sábado, 21, mais de dois meses após as eleições que resultaram num Parlamento dividido. O primeiro-ministro conservador, Michel Barnier, montou um gabinete de centro-direita depois de semanas de negociações, e o presidente Emmanuel Macron aprovou. O novo governo foi anunciado no palácio presidencial.