Faixa de Gaza: ataque de Israel deixa 7 mortos e 15 feridos em Khan Younis

Um ataque de Israel no início da manhã desta terça-feira (24) matou sete pessoas e feriu outras 15 na cidade de Khan Younis, na Faixa de Gaza, segundo autoridades palestinas. A ofensiva em Gaza aconteceu um dia após Israel ter bombardeado o sul e o leste do Líbano. Os ataques contra alvos do Hezbollah deixaram ao menos 500 pessoas mortas e 1,6 mil feridas. Dezenas de milhares de libaneses fugiram das regiões atingidas, no maior êxodo desde a guerra entre Israel e o Hezbollah em 2006. Fonte: Associated Press.