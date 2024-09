EUA: Helene, rebaixado a tempestade tropical, deixa 30 mortos e milhões sem energia

O número de mortos pela tempestade Helene nos Estados Unidos chegou nesta sexta-feira, 27, a pelo menos 30 em quatro estados, segundo levantamento da Associated Press (AP). As mortes ocorreram na Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul. A tempestade tocou o solo nos Estados Unidos na última quinta-feira, 26, como um furacão de categoria 4. Após atingir a costa, o Centro de Furacões dos EUA (NHC) rebaixou o furacão para categoria 2 e em seguida passou a classificar o fenômeno como tempestade tropical.