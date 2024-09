EUA: Flórida, Carolina do Norte e do Sul, Geórgia e Virgínia em alerta para Tempestade Helene

O fenômeno climático Helene está avançando no sul dos Estados Unidos, em direção à região do Panhandle na Flórida, onde deve atingir a costa como um furacão de categoria 4. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em 61 dos 67 condados do Estado. Mais de duas dúzias ordenaram evacuações obrigatórias. Os governadores da Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia e Virgínia também declararam estado de emergência. Na manhã desta quinta-feira, 26, quase sete milhões de pessoas estavam sob alertas de tempestade. Mais de cinco milhões estavam sob alertas de furacão. Fonte: Dow Jones Newswires.