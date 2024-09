EUA: Biden e primeiro-ministro do Japão comemoram aliança contra expansão da China na Ásia

O presidente dos EUA, Joe Biden, se reuniu neste sábado, 21, em Wilmington, no Estado americano de Delaware, com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Os mandatários estão na cidade americana para uma reunião do Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quad), aliança na área de defesa composta por EUA, Japão, Índia e Austrália. O Quad coloca a garantia de liberdade e abertura na região do Indo-Pacífico como prioridade, ou seja, como barreira ao crescente poderio da China.