As Forças Armadas dos EUA determinaram o "aumento de suas capacidades de suporte aéreo" no Oriente Médio e colocaram tropas em "estado de prontidão elevada" para serem deslocadas à região por causa do aumento da tensão e da escalada militar após a morte do líder da milícia xiita libanesa Hezbollah, Hasan Nasrallah, em um bombardeio de Israel, e da ação israelense no Iêmen.