O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o uso da força sem amparo no direito internacional está se tornando "regra" no mundo e criticou o investimento em armamentos de guerra, recursos que em sua visão poderiam ser voltados para combater a fome e a mudança do clima. O brasileiro cobrou que a Organização das Nações Unidas (ONU) adote "meios necessários" para enfrentar as mudanças internacionais.