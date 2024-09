O Ministério da Defesa da China anunciou que fará exercícios navais e aéreos, nomeados "Northern United-2024", com a Rússia a partir deste mês, em evidente aproximação entre os militares dos dois países. As ações, que devem acontecer nos mares do Japão e de Okhotsk, visam melhorar a cooperação estratégica entre os dois países e "fortalecer sua capacidade de lidar em conjunto com ameaças à segurança".