Chefes de CIA e MI6 alertam em artigo para maior ameaça à ordem mundial 'desde a Guerra Fria'

Em um artigo escrito para o Financial Times e publicado no sábado, 7, os chefes das agências de inteligência dos EUA e do Reino Unido dizem que estão "trabalhando incansavelmente" por um cessar-fogo em Gaza, usando uma rara declaração pública conjunta para pressionar pela paz. "Não há dúvida de que a ordem mundial internacional - o sistema equilibrado que levou a uma paz e estabilidade relativas e proporcionou padrões de vida crescentes, oportunidades e prosperidade - está sob uma ameaça que não víamos desde a Guerra Fria", diz um trecho do texto, assinado de forma conjunta pelo William Burns, diretor da CIA, e Richard Moore, chefe do MI6.