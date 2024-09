O líder do grupo xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse que o ataque de Israel aos pagers do grupo foi um "golpe severo" que cruzou uma "linha vermelha" e prometeu uma retaliação contra o país. Em discurso televisionado nesta quinta-feira, 19, o chefe do grupo disse que continuará a fazer os ataques diários no norte de Israel e que os israelenses não serão capazes de retornar para as suas casas "até que a guerra de Gaza termine".