O casco de fibra de carbono do Titan, submersível experimental que implodiu a caminho dos destroços do Titanic, tinha imperfeições que datam do processo de fabricação. Além disso, o casco se comportou de maneira diferente após um estrondo alto ser ouvido em um dos mergulhos no ano anterior à tragédia, em 15 de julho de 2022. O submersível implodiu em junho de 2023.