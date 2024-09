Os ministérios do Planejamento e Orçamento e das Relações Exteriores informaram nesta terça-feira, 24, que no ano até o momento já foram realizados pagamentos no valor R$ 1,3 bilhão relativos aos compromissos do Brasil com organismos internacionais. Em nota, as pastas destacaram as quitações das contribuições ao orçamento da Organização das Nações Unidas (ONU) no montante de R$ 448,8 milhões (USD 86,7 milhões).