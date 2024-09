De repente milhares de pagers explodem simultaneamente no Líbano. No dia seguinte, o mesmo acontece com walkie-talkies espalhados no país. As duas ações impressionam por suas características, vistosas pela abrangência, mas ao mesmo tempo discretas. Oficialmente, nenhuma autoridade assumiu os eventos ocorridos contra membros da milícia xiita Hezbollah nesta semana, mas acusam um único autor: o Mossad, a agência de espionagem de Israel.