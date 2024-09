O presidente dos Estados Unidos Joe Biden disse hnesta quarta-feira, 25, que uma "guerra total" ainda é possível no Oriente Médio, já que os combates entre Israel e o Hezbollah estão se intensificando , mas ele está esperançoso de que uma saída possa ser encontrada para evitar mais derramamento de sangue. Biden falou durante uma entrevista no programa The View da emissora ABC.