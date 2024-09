O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste sábado, 21, aos primeiros-ministros do Japão, Índia e Austrália, integrantes do Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quad), acreditar que a crescente assertividade militar da China é um esforço para testar a região do Indo-Pacífico, que engloba os oceanos Índico e Pacífico, em momento turbulento para Pequim.