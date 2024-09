O ataque lançado por Israel em Beirute, capital do Líbano, nesta manhã deixou pelo menos nove mortos e 50 feridos, segundo o Ministério da Saúde libanês. Forças militares israelenses afirmam que o ataque matou um dos comandantes de alto escalão do Hezbollah, Ibrahim Aqil, que seria responsável por operações do grupo xiita e das forças especiais Radwan.