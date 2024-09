Os ataques de Israel ao Líbano nesta segunda-feira, 23 deixaram 492 mortos, segundo autoridades libanesas. A ofensiva foi a mais letal desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2006. Militares israelenses ordenaram que residentes do sul e do leste do Líbano saíssem de casa antes de intensificar os bombardeios.