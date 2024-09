O vice-líder do Hezbollah, Naim Kassem, declarou neste domingo, 22, uma "guerra indefinida" contra Israel, após o grupo lançar mais de 100 foguetes no norte do país, atingindo áreas próximas a Haifa. A ofensiva ocorre em resposta aos ataques israelenses no Líbano que mataram dezenas, incluindo um comandante veterano do Hezbollah, aumentando o risco de um conflito em larga escala.