O sucesso do partido Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em inglês) em duas eleições estaduais aumentou a pressão sobre o governo do chanceler do país, Olaf Scholz, e deixou o principal partido de oposição do país enfrentando dificuldades políticas nesta segunda-feira (2) para encontrar uma maneira de governar duas regiões do leste sem envolver o partido de extrema-direita.