Um menino de seis anos que estava desaparecido há cinco dias no Vietnã foi encontrado na última quarta-feira, 21. Dang Tien Lam, que vive na província de Yen Bai, no noroeste do país, se perdeu em uma floresta no último sábado, 17, depois de brincar com os nove irmãos em um riacho próximo à mata. Para os policiais, o retorno da criança com vida foi um "milagre". As informações são da BBC.